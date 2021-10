Deontay Wilder vs. Tyson Fury: os melhores momentos daquele que já é considerado o combate do ano

A carregar o vídeo ...

O britânico Tyson Fury (31-0-1) e o americano Deontay Wilder (42-2-1) encontraram-se este sábado para aquele que foi considerado o combate de boxe do ano. Após duas lutas entre os lutadores da categoria de pesos pesados, Tyson Fury voltou a vencer no último combate da trilogia. Ao 11º round o britânico derrotou Wilder através de um KO, mantendo assim o título de pesos pesados da WBC e da The Ring, num combate que esteve à altura das expectativas. [Créditos: BIN]