Rui Faria protagonizou um lance caricato na última jornada do Campeonato de Portugal ao apontar um autogolo insólito frente ao Vianense. Este domingo, o defesa-central respondeu às críticas da melhor forma, fazendo, de cabeça, o tento com que o Vilaverdense bateu o Cerveira (1-0) na 17.ª jornada da Serie A do Campeonato de Portugal.