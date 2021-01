Depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira brilha no Brasil: «A escola de treinadores portugueses é espectacular»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores com o Flamengo; Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está na final da Taça do Brasil e em vantagem nas meias-finais da Libertadores. Fábio Sormani, jornalista da ESPN/Fox, admite que os dois treinadores são comparados no Brasil e reforça a qualidade dos técnicos.