Paulo Futre não poupou nos festejos do título do Atlético Madrid e depois de fazer uma vénia a Diego Simeone, o ex-interanacional português e lenda dos colchoneros tirou um 'tempinho' para ajoelhar-se aos pés do compatriota João Félix. "Orgulho português", escreveu Paulo Futre, através da sua página oficial do Facebook.