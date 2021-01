A carregar o vídeo ...

Um dia depois de aparecer no centro de treinos da equipa com a camisola do rival Anderlecht, Didier Lamkel Zé recorreu às redes sociais do Antuérpia para pedir desculpa ao clube e a todos os adeptos pelo seu comportamento, afirmando que continuará "disponível" para ser aposta. [Vídeo: Royal Antuérpia]