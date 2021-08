Depois dos insultos racistas, Bukayo Saka recebe aplausos de adeptos adversários

A carregar o vídeo ...

Depois de ter sido alvo de inúmeros insultos racistas após ter falhado um penálti na final do Euro'2020, Bukayo Saka viu este domingo o reverso da moeda. O jovem avançado inglês do Arsenal foi aplaudido no momento em que entrou em campo para substituir Aubameyang no particular frente ao Tottenham, disputado este domingo. O momento foi de tal forma marcante que o camisola '7' dos gunners decidiu retribuir para as bancadas. [Vídeo: Tottenham]