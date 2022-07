«Depois não se queixem...»: o aviso de Artur Jorge ao grupo na derrota do Sp. Braga com o Portimonense

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga divulgou, ontem, uma reportagem sobre as primeiras semanas da pré-temporada, incluindo o estágio em Portimão. Essa semana no Algarve fechou no último sábado, com derrota por 2-0 diante do Portimonense, no único jogo-treino perdido na pré-época. No vídeo divulgado pelo clube é possível perceber a mensagem de Artur Jorge ao grupo quando a equipa já estava em desvantagem diante dos algarvios: "Andamos aqui a fazer as coisas à vontade de cada um. Depois não se queixem..." [Vídeo: SC Braga]