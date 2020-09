Deputado do PS recebe ordem de detenção da PSP junto ao Parlamento

A carregar o vídeo ...

O deputado do Partido Socialista, Ascenso Simões, recebeu esta quarta-feira ordem de detenção da PSP na rua de São Bento, junto à Assembleia da República, em Lisboa. O incidente, confirmado ao 'Correio da Manhã' pelo deputado, surgiu depois de Ascenso Simões ter sido mandar parar junto a umas obras a decorrer naquela artéria. A troca de argumentos verificou-se quando o deputado pretendeu estacionar no parque do parlamento enquanto o agente terá pedido para estacionar no exterior.