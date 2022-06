A carregar o vídeo ...

Enea Bastianini foi protagonista de uma queda esta sexta-feira nos treinos de MotoGP, na Holanda, que permite perceber a qualidade dos fatos que os pilotos envergam no Mundial de velocidade. O italiano derrapou vários metros no alcatrão e na gravilha, até acabar sentado junto a uma parede de pneus. Vejas as imagens (Vídeo MotoGP/Twitter)