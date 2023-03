Desacatos (outra vez) após o jogo em Nápoles: italianos atacaram alemães junto a hotel

A carregar o vídeo ...

Os confrontos entre adeptos do Nápoles e do Eintracht continuaram após o jogo desta quarta-feira, no Estádio Diego Armando Maradona. A polícia voltou a ter dificuldades para travar os desacatos que se multicaram pela cidade nas últimas horas. Desta vez, há registo para focos de incidentes no caminho dos adeptos da formação de Frankfurt para o aeroporto e também num hotel onde estes estiveram hospedados. Meios de comunicação em Itália adiantam que há adeptos alemães barricados num hotel e que há mais carros destruídos nas últimas horas. [Vídeo: AG TW]