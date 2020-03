Desafios na quarentena? Luisão dedicou-se ao boxe e nomeou Mike Tyson

A carregar o vídeo ...

Luisão, antigo defesa do Benfica, desvalorizou o já viral desafio do papel higiénico durante a quarentena e decidiu dedicar-se ao boxe. O brasileiro partilhou o momento no Instagram e desafiou, imagine-se, o ex-pugilista norte-americano Mike Tyson. "Aqui é desafio de verdade. Um desporto altamente técnico e de respeito mútuo!!", escreveu o antigo capitão das águias. [Vídeo: Instagram}