Descontrolo nos EUA: polícia dispara balas de plástico contra jornalista

Uma equipa local de jornalistas de Louisville foi alvejada pela polícia com balas de plástico, durante um direto da estação enquanto cobria os protestos dos manifestantes na sequência da morte do afro-americano George Floyd às mãos das forças de segurança. A jornalista foi apanhada completamente de surpresa mas continuou o direto, chegando a dizer que os disparos eram mesmo com intenção de atingi-la.