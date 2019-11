Descubra as diferenças: Sósia de Sadio Mané fez furor ao lado do craque do Senegal

A carregar o vídeo ...

Há mais um sósia no mundo do futebol a dar que falar! Depois da vitória do Senegal frente ao Congo, por 2-0, um homem semelhante a Sadio Mané, equipado com a camisola do Liverpool, fez furor e teve direito a dialogar e a abraçar o craque. Os dois entraram juntos no autocarro da seleção senegalesa, onde conviveram durante alguns segundos, e impressionaram o restante plantel. Descubra as diferenças...