Desculpas aceites: apanha-bolas que levou bolada no FC Porto-Santa Clara foi ao Olival e recebeu presente de Otávio

A carregar o vídeo ...

Manhã inesquecível para o apanha-bolas que levou uma bolada de Otávio no sábado no encontro do FC Porto e Santa Clara. O jovem Gonçalo foi até ao balneário dos dragões no Olival esta terça-feira para cumprimentar o plantel da equipa principal e receber um presente de Otávio como pedido de desculpas pelo acidente e esteve à conversa com Sérgio Conceição que quis saber quem era o seu jogador preferido... [Vídeo FC Porto]