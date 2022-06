A carregar o vídeo ...

A Argentina conquistou na última noite [quarta-feira] a Finalíssima após bater a Itália por 3-0 no jogo decisivo da prova intercontinental. Lionel Messi foi uma das principais figuras dos argentinos e no final todos quiseram registar o momento com o capitão através de uma fotografia com o troféu. [Vídeo: Copa América/Twitter]