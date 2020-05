Desde o Santos, passando pelo Benfica ou até Flamengo: Gabigol faz retrospetiva aos 7 anos de carreira

A carregar o vídeo ...

Gabriel Barbosa, mais conhecido por 'Gabigol', recordou esta terça-feira os melhores momentos dos seus 7 anos de carreira. Desde o momento em que dá o salto para o futebol sénior com a camisola do Santos, a passagem pelo Benfica, até ao atual momento no Flamengo, onde é liderado por Jorge Jesus, o avançado brasileiro fez uma retrospetiva da sua carreira. [Vídeo: Twitter / Gabigol]