Mal soou o apito final no Arsenal-Benfica , que ditou o adeus das águias à Liga Europa, os jogadores do emblema da Luz deixaram bem patente a sua desilusão perante o resultado obtido. David Luiz, um ex-Benfica, não esqueceu a sua ligação aos encarnados e confortou alguns dos adversários, com especial destaque para Darwin.