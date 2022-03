"Desnecessário" e "idiotice": treinador do Ath. Paranaense condena festejos de Abel Ferreira

A carregar o vídeo ...

Alberto Valentim, treinador do Athletico Paranaense, criticou os festejos de Abel Ferreira no momento do segundo golo do Palmeiras na vitória () sobre a sua equipa, na final da Supertaça Sul-Americana, acusando o técnico português de ter pontapeado uma garrafa de água na direção do banco onde estava sentada a comitiva do Ath. Paranaense. [Vídeo: Arena Web / YouTube]