Desolador: golfista está perto de ganhar 1,6 milhões de dólares mas dizem-lhe que deu positivo à covid-19

O golfista espanhol Jon Rahm estava a realizar um dos seus melhores desempenhos no Memorial Tournament, nos EUA, quando, no buraco 18 a organização lhe comunicou, em frente às câmaras, que dera positivo à covid-19 e que por isso teria de desistir da prova. O jogador - que liderava com 6 pancadas de vantagem e se vencesse o torneio embolsava 1,6 milhões de dólares - ficou devastado. (Vídeo Twitter)