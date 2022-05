Despedida do Sp. Braga? Ricardo Horta viveu momento especial em Famalicão

A carregar o vídeo ...

O Famalicão venceu este domingo na receção ao Sporting de Braga,com o final do jogo a ficar marcado por momentos de enorme confusão entre elementos das duas equipas no relvado e ainda por um enorme susto com Pickel. Já depois desses incidentes, os jogadores arsenalistas foram agradecer aos adeptos, num momento muito especial para Ricardo Horta, com os colegas de equipa a atirarem-no ao ar.