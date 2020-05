Despedida emocionada: a homenagem dos jogadores do Flamengo ao 'Tio Jorge'

A carregar o vídeo ...

O plantel do Flamengo prestou uma última homenagem a Jorge Luiz Domingos, massagista do clube nos últimos 40 anos, que faleceu na passada segunda-feira vítima de covid-19 aos 68 anos. Nos rubronegros desde 1980, Jorginho ou Tio Jorge, como era conhecido, acompanhou a era de Zico e chegou à de Jorge Jesus, com duas Libertadores conquistadas pelo meio. O massagista fez também parte da comitiva brasileira no Mundial ganho pela canarinha em 2002.