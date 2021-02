A carregar o vídeo ...

Matías Fernández, médio chileno, agora com 34 anos, tornou-se este fim de semana um jogador livre, depois de terminar a ligação contratual com o Colo-Colo, do Chile. O médio já jogou em Portugal com a camisola do Sporting, entre 2009 e 2012. O vídeo de despedida de Matías mostra que o jogador ainda se mostrou em grande forma no Colo-Colo. [Vídeo: Colo-Colo]