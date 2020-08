A carregar o vídeo ...

Cebolinhae despediu-se na última madrugada do Grémio, no jogo frente ao Internacional, da segunda fase do campeonato gaúcho. No final, o capitão Geromel - defesa que passou pelo Chaves e pelo V. Guimarães - entrou a braçadeira ao extremo para que ele pudesse levantar a taça. (Vídeo Globo Esporte)