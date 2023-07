A carregar o vídeo ...

A FPF divulgou esta segunda-feira um vídeo da seleção feminina com um apelo para que os portugueses acordem cedo para ver os jogos do Mundial. Os dois primeiros encontros, diante da Holanda e Vietname, estão marcados para as 8h30. O último da fase de grupos, frente à campeão em título Estados Unidos, acontece meia hora mais cedo (8h).