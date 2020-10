A carregar o vídeo ...

"Apenas um rapaz de Almere Stad que cresceu com o sonho de jogar pelo Ajax. Sou um abençoado por ter representado este clube nos últimos 9 anos. Obrigado a todos no Ajax, e uma menção especial aos adeptos, que terão sempre um lugar especial no meu coração", as palavras são de Sergiño Dest, jovem lateral holandês que se transferiu para o Barcelona.