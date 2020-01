Deu murro em adversário, foi expulso e... ainda protestou da decisão

A carregar o vídeo ...

A equipa do Vasco da Gama assegurou na noite de terça-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, graças a uma vitória sobre o Itapirense num duelo que ficou marcado pela incrível expulsão de João Pedro. É que, depois de ter dado um murro em cheio no rosto do adversário, o jogador vascaíno ainda protestou a decisão do juiz...