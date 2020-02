A carregar o vídeo ...

Depois do triunfo do Santos frente ao Inter de Limeira, no Paulistão, os jornalistas questionaram Jesualdo Ferreira sobre o Corinthians, mas o treinador português fez um longo silêncio e por fim perguntou: "Quer a minha opinião sobre isso?". O momento caricato já está a correr as redes sociais: "deu tilt?", questiona-se [Vídeo ESPN]