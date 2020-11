Deus na relva e na lama: quando Maradona ajudou uma criança doente em Nápoles

A carregar o vídeo ...

Maradona cresceu num bairro humilde de Buenos Aires e nunca negou as suas origens. Em 1984, quando jogava no Nápoles, o pai de uma criança doente propôs ao clube napolitano realizar um jogo de beneficiência para angariar fundos que a família não tinha para pagar a operação que o menino precisava. O clube napolitano não aceitou, só que o pedido chegou aos ouvidos de 'El Pibe' e ele mesmo organizou a partida num campo de um bairro desfavorecido da cidade. Com bancadas lotadas, um campo lamacento e depois de realizar o aquecimento... no parque de estacionamento, Maradona deu espetáculo e marcou dois golos. [Vídeo: Twitter]