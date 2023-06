Deveria ser divulgado amanhã... mas o véu foi destapado antes: será este o equipamento alternativo do Sporting?

A carregar o vídeo ...

O Sporting reservou para este sábado, dia 1, a apresentação do equipamento alternativo, aproveitando as celebrações do 117.º aniversário do clube, só que nas redes sociais já começaram a circular imagens. Na madrugada desta sexta-feira, uma equipa de manutenção foi 'apanhada' a colocar a camisola nos mostradores que estão junto ao multidesportivo do José Alvalade