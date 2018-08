Deyverson foi expulso por cotovelada e deixou relvado em lágrimas

O avançado Deyverson, antigo jogador de Benfica e Belenenses, foi expulso esta madrugada no encontro com o Bahia devido a uma agressão a Eugenio Mena. A cotovelada é óbvia, mas o jogador do Palmeiras jurou a pé juntos que não foi intencional, uma situação que o levou a deixar o relvado em lágrimas.