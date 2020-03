A carregar o vídeo ...

O inglês Joe Marler foi esta quinta-feira suspenso por dez jogos devido a um episódio caricato (e até surreal) ocorrido no encontro com o País de Gales, do Torneio das Seis Nações. Em causa está um momento na primeira parte do encontro, quando Marler decidiu agarrar os genitais de Alun Wyn Jones como se nada fosse...