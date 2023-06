Dezenas de adeptos esperaram junto ao Dragão mas jogadores do FC Porto não mostraram a Taça de Portugal

A carregar o vídeo ...

Dezenas de adeptos do FC Porto esperaram, até altas horas da madrugada, pela equipa do FC Porto no Dragão e, à chegada, a comitiva dos azuis e brancos foi muito aplaudida, apesar de ter optado por não mostrar a Taça, algo que tinha acontecido na época passada. Alguns adeptos aguardaram então até ao momento em que cada jogador saiu do local com o próprio carro. Recorde-se que a formação de Sérgio Conceição conquistou ontem a Taça de Portugal, ao bater o Sp. Braga por 2-0