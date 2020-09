A carregar o vídeo ...

Não faltou apoio na partida do autocarro do FC Porto em direção ao estádio do Dragão, onde prepara-se para receber este sábado o Sporting de Braga, de Carlos Carvalhal, em jogo da 1.ª jornada da Liga NOS. Dezenas de adeptos compareceram com cânticos de incentivo aos azuis e brancos e muita pirotecnia. [Vídeo: Twitter]