Os serviços de emergência de Madrid acionaram o protocolo e neste momento estão dezenas de ambulâncias e carros de bombeiros no aeroporto de Barajas, a postos para a aterragem de emergência do avião da Air Canada. A aeronave teve um problema com uma roda na descolagem e, de modo a perder combustível e poder aterrar em Barajas. (Vídeo Twitter)