Di María revela aquilo que gritou ao celebrar golo na final do Mundial'2022

"Gracias, Diego". Foram estas palavras que Di María lançou para o céu no momento em que celebrou o golo marcado na final do Mundial'2022, diante da Argentina. A revelação foi feita pelo próprio, numa conversa com Dalma Maradona, a filha de Diego Maradona, na qual explicou ainda que aquelas duas palavras lhe saíram de forma natural. "Fiz o golo e, não sei, foi o instinto de dizê-lo sem pensar. Vi o vídeo porque nem sequer me lembrava. Mandei o vídeo ao grupo da minha família e a da minha mulher e todos diziam 'sim, disseste-o'. E sim, disse-o, foi algo que saiu de dentro". De resto, o Fideo assume que gostaria que Maradona tivesse estado presente nessa final do Mundial, "pelo que representa para o país, para o mundo".