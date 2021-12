Dia de folga para Cristiano Ronaldo? Português mostra que isso é só para os outros

A carregar o vídeo ...

O jogo entre o Manchester United e o Brentford foi adiado devido aos casos de Covid-19 e os jogadores dos red devils acabaram por ter um dia de folga. Pode ter sido realmente para os jogadores da equipa de Manchester mas não... para Cristiano Ronaldo. O internacional português partilhou nas redes sociais vídeos em que aparece a correr na passadeira e com vários exercícios no ginásio particular. Quem se quer manter no topo tem de mostrar vontade para isso.