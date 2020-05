A carregar o vídeo ...

Davi Lucca foi a mais recente vítima de Neymar. O filho do extremo brasileiro do Paris Saint-Germain serviu de cobaia para mais um momento engraçado do internacional canarinho durante o isolamento social, partilhado na página oficial do Instagram, numa brincadeira que teve... ovos à mistura. "Dia de trolagem com o filho", escreveu. [Vídeo: Instagram / Neymar]