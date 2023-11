A carregar o vídeo ...

A vitória do Vasco da Gama sobre o Botafogo (1-0) desta segunda-feira contou com alguns momentos de tensão, um dos quais a envolver Gary Medel e Diego Costa. Aos 61 minutos, o central e o avançado pegaram-se e, após uma troca de palavras, acabaram a queixar-se... do hálito um do outro. (: Premiere)