Diego Costa já marca com a camisola do Atlético Mineiro. O avançado entrou aos 60 minutos e só precisou de 25 para se estrear: aos 85' atirou a contar, depois do 'galo' ter estado a perder graças a um auto-golo de Nathan Silva, logo aos 15 minutos. A partida terminou empatada a um golo, e permitiu aos comandados de Cuca continuarem na primeira posição do Brasileirão.