A carregar o vídeo ...

O Wilayah Persekutuan-Pulau Pinang teve cenas lamentáveis perto final do encontro no Estádio UiTM, na Malásia. O jogo acabou com empurrões entre elementos das duas equipas. O árbitro resolveu mostrar vários cartões vermelhos. Quando o pretendia fazer ao treinador da equipa da casa, teve de fugir para evitar o confronto físico.