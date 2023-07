A carregar o vídeo ...

Kai Havertz, uma das recentes contratações do Arsenal de Mikel Arteta, ficou em branco no 'cross e volley challenge' do All-Star da Major League Soccer (MLS), algo inédito na história do desafio. O alemão de 24 anos, que custou 70 milhões de euros (mais cerca de 5 milhões em bónus) ao emblema de Londres, parece não estar na sua melhor forma. [Vídeo: Twitter Men in Blazers]