O argentino David Zille e o checo Marek Goczal protagonizaram esta quarta-feira, no decurso da quarta etapa do Dakar'2023, um acidente algo peculiar, quando ambos chocaram frontalmente a baixa velocidade. O argentino teve mesmo de abandonar em face do sucedido, ao passo que o checo, apesar de ter perdido muito tempo, conseguiu chegar à meta.