A carregar o vídeo ...

O Feirense voltou a proporcionar um momento de pura diversão aos seus seguidores nas redes sociais. Desta vez, juntou Diga e João Tavares num hilariante duelo de perguntas sobre o clube. As dúvidas, as hesitações e as respostas falhadas são dignas de ver e rever. A afinidade entre os dois jovens da formação dos fogaceiros salta à vista - eles que têm sido titulares - e as gargalhadas estão prometidas...