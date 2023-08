Digno do prémio Puskás? O grande golo de bicicleta de jogador dos sub-14 do Paraná Clube

A carregar o vídeo ...

Henzo, médio dos sub-14 do Paraná Clube, marcou esta quarta-feira um golaço que garantiu a vitória da sua equipa diante do Hope Internacional, por 1-0, em jogo do Sul-Brasileiro do escalão. O jogador apostou num pontapé bicicleta de fora da área e apontou um golo que promete correr mundo. Há quem já peça o prémio Puskás, que distingue o melhor golo do ano. [Vídeo: Twitter Paraná Clube]