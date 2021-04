A carregar o vídeo ...

Três primeiros jogos de qualificação para o Mundial, três vitórias: a Dinamarca fez o pleno no arranque rumo ao Qatar e nesta quarta-feira, após a goleada à Áustria ( 0-4 ), houve festa (e de que maneira...) no balneário. Simon Kjaer, do Milan, deu o mote... [Vídeo Twitter]