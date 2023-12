Diogo Dalot: «Não temos tempo para lamentar, é tentar remediar já no próximo treino»

A carregar o vídeo ...

Diogo Dalot analisou o adeus do Manchester United às competições europeias, depois da derrota com o Bayern Munique, e considerou que a equipa sofreu demasiados golos. "Colocámo-nos nesta situação", explicou. No entanto, o defesa português dos red devils, que garante que "o balneário está com o treinador", explica que agora há que olhar para frente. "Não temos tempo para lamentar, é tentar remediar já no próximo treino." (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)