Diogo Jota conquista o prémio 'Talento que Marca o Mundo' de março

Diogo Jota foi o eleito pelos embaixadores da Liga Portugal para a conquista do prémio 'Talento que Marca o Mundo' de março. O avançado do Liverpool destacou a oportunidade de levar o nome do nosso país além-fronteiras. "É um grande motivo de orgulho ser distinguido com este prémio. Temos visto muitas bandeiras portuguesas a serem erguidas pelos adeptos, portanto acho que, de certa forma, fazemos um bocadinho pelo nosso país e é sempre bom sermos reconhecidos", afirmou. (Vídeo: Liga Portugal)