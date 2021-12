A carregar o vídeo ...

O Liverpool corre atrás do resultado (perde neste momento por 2-3 em casa com o Leicester) e Diogo Jota já ajudou a turma de Jürgen Klopp. O avançado português entrou no início da segunda parte e, aos 68', apontou o golo que dá esperanças aos reds de ainda poderem avançar para a próxima fase.