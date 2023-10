A carregar o vídeo ...

O convidado desta semana do podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, é Diogo Luís, ex-jogador de futebol que não esquece um dérbi entre Benfica e Sporting quando Mourinho estava à frente dos encarnados. As águias venceram por 3-0, mas antes do jogo o caldo ia entornando... O episódio completo estará disponível este domingo, às 21H30