Diogo Queirós é jogador do FC Porto e encontra-se emprestado aos belgas do Mouscron. Esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto, num PodCast Record diferente e onde para além da carreira e objetivos futuros, o internacional português revelou muito sobre os bastidores da aventura que vive por terras belgas. Para ver esta quarta-feira, aqui, no Record Online.